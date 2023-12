Livorno, moto perde controllo e va contro auto: muore 52enne

Un motociclista di 52 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Rosignano (Livorno), sulla provinciale 10.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto insieme al 118, che sta ricostruendo la dinamica, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per un malore, finendo contro un'auto che proveniva in senso contrario. Per il 52enne, che è andato subito in arresto cardiaco, purtroppo non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte del medico.