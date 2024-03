Lite in centro di accoglienza a Torino, un ferito

Un 38enne di origini nordafricane è stato accoltellato da un 42enne di origini senegalesi, al culmine di una lite per futili motivi in un centro di accoglienza a Torino, in borgata Parella.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, mentre la vittima è stata ricoverata all'ospedale Martini con una prognosi di 20 giorni. Il 38enne sarebbe stato colpito con un coltello da cucina dopo che aveva tentato di sedare una discussione scoppiata tra il senegalese e un altro ospite del centro.