Lipomo (Como), rubano il furgone del fornaio ma si lasciano alle spalle "una scia" di panini: denunciati due giovani

La goffa fuga

I fatti sono avvenuti all'alba di domenica 25 febbraio quando i due giovani, con l'intenzione di fare il classico spuntino mattutino dopo una serata insieme, si sono diretti senza indugi davanti a un laboratorio-pasticceria. I ragazzi hanno quindi chiesto di acquistare alcuni prodotti da forno, ma il negozio era ancora chiuso al pubblico e la possibilità gli è stata negata. Nel frattempo alcuni addetti stavano scaricando un furgone per le consegne mattutine e quel punto i due, approfittando di una disattenzione dei lavoratori, hanno deciso di appropriarsi del mezzo per una bravata. Durante il viaggio, però, non si sono accorti che stavano perdendo michette: una traccia indelebile che i carabinieri hanno seguito fino a localizzare il furgone in una via del paese. Il mezzo è stato quindi restituito ai legittimi proprietari, mentre per i due ragazzi è scattata la denuncia a piede libero.