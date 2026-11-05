Per gli insulti social a Liliana Segre un hater patteggia 4 mesi, un altro mille euro

Hanno patteggiato rispettivamente 4 mesi di reclusione e mille euro di pena pecuniaria per diffamazione, il primo anche con l'aggravante dell'odio razziale, due degli hater della senatrice Liliana Segre imputati a Milano per gli insulti e i messaggi postati a raffica sui social. Ad accogliere le richieste di patteggiare è stato il gup Luigi Iannelli, che ha stralciato circa la metà delle 32 posizioni su cui è stato chiamato a decidere, trasmettendo per competenza territoriale gli atti agli uffici giudiziari di tutta Italia, da Roma a Napoli, da Pordenone a Macerata.