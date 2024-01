Liliana Resinovich, il marito sulla riesumazione: "Non si è suicidata"

In diretta con "Mattino Cinque News" Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022, commenta la disposizione del sostituto procuratore Maddalena Chergia sulla riesumazione del cadavere per una seconda autopsia. "Son passati due anni dalla sua morte e sapere che il suo corpo verrà riesumato è un dolore molto forte. Se però serve a dare delle risposte sono d'accordo. Vado avanti" ha commentato l'uomo.

Leggi Anche Liliana Resinovich, disposta la riesumazione della salma

E sulle dichiarazioni da parte dell'amica della donna, Laura, Sebastiano ha proseguito: "Ricordo che il giorno dopo Natale sono andato dai miei amici ma stavo male, pensavo di morire. Ero angosciato e portavo con me le cose più preziose di Liliana, i suoi hard disk e la sua macchina fotografica. Io non credo che si sia suicidata, amava la vita e avevamo tanti progetti insieme come un viaggio in Brasile. Non commento le dichiarazioni dell'amica Laura, può dire quello che vuole, la verità è che non sono mai stato accettato dalla famiglia e dagli amici di mia moglie. Oggi tutti mi tengono lontano".