Liliana Resinovich nel 1990 era rimasta incinta dell'amico Claudio Sterpin

Liliana Resinovich, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, rimase incinta del suo amico Claudio Sterpin e il marito Sebastiano Visintin la accompagnò ad abortire.

È quanto emerge da una intercettazione ambientale in cui lo stesso Visintin parla con una persona e racconta questo episodio, avvenuto nel 1990 o 1991, quando lui e Resinovich erano già una coppia. Questo elemento, così come il fatto che il marito sapesse "che la moglie andava a stirare le camice da Claudio", secondo la consulente della famiglia Resinovich, Gabriella Marano, dimostra che "Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio". La famiglia non crede all'ipotesi del suicidio.