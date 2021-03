Vaccino anti Covid, Toti: in Liguria 15% operatori sanitari lo ha rifiutato

Ansa

"Intorno al 15% del personale sanitario in Liguria ha rifiutato il vaccino, non sono pochi, se si pensa che lavorano a contatto con pazienti fragili". Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, spiegando la possibile introduzione di una legge regionale sull'obbligatorietà del vaccino anti Covid per gli operatori sanitari.