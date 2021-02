Toti: restrizioni più forti a Ventimiglia e Sanremo fino al 5 marzo

Il Ponente della Liguria e in particolare Ventimiglia, Sanremo e i Comuni limitrofi, da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo avranno delle restrizioni più forti anche se non saranno zona rossa. Lo ha affermato il presidente della Regione, Giovanni Toti. La decisione è stata presa "per evitare che la zona di confine possa traghettare l'ondata del virus dalla Francia all'Italia".