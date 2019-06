Toninelli: "Entro fine anno sarà in piedi il nuovo ponte di Genova"

Il nuovo ponte di Genova "per la fine dell'anno sarà in piedi, e nella primavera del 2020 credo lo si possa inaugurare". A garantirlo è il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, giunto nel capoluogo ligure per la prima colata di cemento della fondazione del nuovo ponte. Il taglio del nastro della nuova struttura, ha sottolineato il ministro, "sarà un momento straordinario di rilancio e di riscatto per Genova e tutta l'Italia".