Sanremo, assolto il vigile che timbrava in mutande: "Dopo questa tortura, rivoglio il mio lavoro in Comune"

"Dopo aver vissuto questa tortura, rivoglio il mio posto in Comune". E' quanto chiede Alberto Muraglia, il vigile di Sanremo che timbrava in mutande, dopo essere stato assolto perché il fatto non sussiste. "Le cose vanno contestualizzate - spiega -. Non ero un pazzo che andava a timbrare così nella sede del Comune. Io ero il custode del mercato. La macchinetta era in un corridoio davanti al mio appartamento, in un contesto privato".