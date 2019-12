Ponte Morandi, comitato vittime: minacce Aspi brutto segnale

"Quella di Aspi è la letterina che non vorresti mai vedere". Lo afferma Egle Possetti, del comitato Vittime Ponte Morandi, commentando la lettera che Autostrade per l'Italia ha inviato al governo per scongiurare una revoca delle concessioni. "Stiamo con l'esecutivo che sta cercando di mettere una pezza ad anni di inadeguatezza nell'affidamento dei nostri beni pubblici - sottolinea -, pensiamo che le minacce siano un bruttissimo segnale in democrazia".