Ponte Genova, sgombero della zona rossa prima della demolizione

Sono in corso le operazioni di sgombero degli ultimi residenti nella zona di via Fillak, prima dell'esplosione controllata delle pile 10 e 11 del viadotto Morandi. Le operazioni, coordinate dalla protezione civile, proseguiranno fino a che tutte le oltre 3.400 persone che vivono nella zona rossa non siano uscite dalle loro abitazioni. Ci vorranno sei secondi per fare cadere i due monconi, con l'esplosione di oltre una tonnellata di dinamite.