Ponte Genova, concluse le notifiche degli avvisi a 53 indagati

Sono terminate le notifiche dei 53 avvisi di garanzia per i nuovi indagati per il crollo del ponte Morandi di Genova. Nel registro sono finiti, tra gli altri, Antonio Galatà, amministratore delegato di Spea e Michele Franzese, funzionario della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del ministero delle Infrastrutture. Nei prossimi giorni la procura chiederà il secondo incidente probatorio sulle cause del crollo.