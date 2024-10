La Polstrada di Savona smantella la banda delle "patenti facili": tre arresti

La Polizia stradale di Savona ha individuato e smantellato un'organizzazione con base operativa nel Savonese che si occupava di far ottenere facilmente patenti di guida, composta da soggetti con compiti di vario tipo, tre dei quali sottoposti a custodia cautelare in carcere. Questi ultimi hanno fatto ricorso al patteggiamento. La banda si avvaleva di altri collaboratori che fungevano da "suggeritori", intermediari, procacciatori di clienti, e altri che curavano l'aspetto logistico preoccupandosi di fornire attrezzature elettroniche per comunicare ai candidati e a coloro che si trovavano all'esterno dell'aula di esame le risposte corrette ai quiz ministeriali.