Omicidio a Chiavari, ucciso un ex collaboratore giustizia

Un ex collaboratore di giustizia, originario della Sicilia, è stato trovato morto al di fuori di un'auto all'interno di un parcheggio a Chiavari (Genova). L'uomo, 70enne originario della Sicilia, è stato ucciso con un colpo di pistola di piccolo calibro alla nuca.

Il delitto è avvenuto in un parcheggio di Chiavari dove la vittima lasciava solitamente l'auto. Martedì sera Orazio Pino, 70 anni, era arrivato al quinto piano del silo per lasciare la vettura e qui è avvenuto il delitto. Non è chiaro se avesse con sè dei preziosi ma si indaga anche sull'ipotesi della rapina finita male.



Pino era originario della Sicilia ed è stato anche un collaboratore di giustizia. Ai tempi della sua "militanza" nella mafia era vicino alla cosca del potente boss di Cosa Nostra Benedetto Santapaola. Pino è stato ucciso con un colpo alla nuca e questo potrebbe condurre invece le indagini verso l'esecuzione di stampo mafioso.