No vax tra gli infermieri, Toti: "Riflettiamo su obbligatorietà vaccini"

Vaccini obbligatori per il personale sanitario. È l'idea di Giovanni Toti dopo il caso dell'infermiera che ha rifiutato la somministrazione e, dopo aver contratto il Covid, ha generato un focolaio di Covid al San Martino di Genova. Per Toti: "Riflettiamo sull'obbligatorietà dei vaccini - ha detto il governatore della Liguria, in collegamento con "Mattino Cinque" - serve un atto del Parlamento, si può fare in poche ore, io lo attendo".

"Mi pare evidente a tutti che alcune categorie rifiutando i vaccini ne mettono a rischio altre", sottolinea Toti, scettico sulla possibilità che si tratti di una legge che possa fare un Regione. "Lo escludono tutti i costituzionalisti", spiega. Il presidente della Liguria però sta comunque pensando di muoversi, con un'altro tipo di legge: una che consenta di destinare a un altro incarico i sanitari che si rifiutano di vaccinarsi.