Migranti, la nave Fulgosi nella banchina del porto di Genova

Il pattugliatore della Marina Cigala Fulgosi ha attraccato a Calata Bettolo nel porto di Genova. Iniziate le operazioni di ispezione a bordo. Sul posto, oltre alla Croce Rossa, Capitaneria e Polizia, alcune ambulanze e personale Usmaf per la parte sanitaria. Sotto bordo anche il garante dei minori per la Liguria Francesco Lalla. Cento i migranti a bordo tra i quali 23 minori e 17 donne, alcune incinte, tra le quali una al settimo mese di gravidanza.

A bordo del pattugliatore Cigala Fulgosi che ha portato a Genova un centinaio di migranti salvati in Libia si trovano "23 minori, di questi ce ne sono di non accompagnati". Lo ha detto Sergio gambino della protezione civile regionale. "Da indicazioni del Viminale - ha aggiunto - pare che i bambini non accompagnati restino a Genova". La Squadra mobile della questura di Genova è salita a bordo per iniziare le indagini sulla possibile presenza tra i profughi degli scafisti. In banchina sono presenti anche alcuni mediatori culturali per facilitare i colloqui. Si registrano anche alcuni casi di scabbia.