Maltempo, Ponte di Ognissanti rovinato da vento e pioggia | Tre le vittime

L'Italia, nuovamente alle prese con pioggia e vento, vede il Ponte di Ognissanti rovinato dal maltempo. Allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Liguria e settori occidentali di Abruzzo e Molise. Portofino è di nuovo isolata con la chiusura del sentiero d'emergenza aperto dopo il crollo della strada: al borgo si arriva solo via mare. Tre le vittime: due in Valle d'Aosta e una nel Bresciano. Forte pioggia in Sicilia con disagi a Palermo e nel Trapanese. In Piemonte nevicate in montagna e ancora pioggia in Trentino, tanto che la giunta provinciale chiede lo stato di emergenza.