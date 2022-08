Maltempo, tromba d'aria in Liguria | In Toscana venti a 100km/h | Danni in Emilia e allerta in Lombardia

Morti e feriti in Corsica -

Sull'isola francese della Corsica il maltempo ha causato anche delle vittime. Violenti temporali hanno provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre 12, come comunicato dalla prefettura. Le vittime sono una ragazza di 13 anni, morta per la caduta di un albero in un campeggio nella città costiera di Sagone, una donna di 72 uccisa dalla caduta del tetto di un ristorante sulla sua macchina a Coggia, a sud di Sagone, e un uomo di 46, deceduto in un campeggio nella città di Calvi. Uno dei 12 feriti è stato ricoverato in condizioni critiche.

Liguria, trombe d'aria e ferrovie danneggiate -

A Sestri Levante decine di auto sono state danneggiate dalla grandine e da tegole volate dai tetti. A Chiavari trombe d'aria hanno scoperchiato tetti e fatto cadere alberi al punto che la linea ferroviaria è rimasta bloccata in entrambe le direzioni a causa del materiale precipitato sui binari. Nel levante ligure, infatti, tra le 7 e le 8 della mattina si sono registrati 20 millimetri di pioggia in 5 minuti, come comunicato dalla sala della Protezione civile della Regione che è in presidio continuativo e in collegamento con i territori. Proprio la Regione ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione per gli spostamenti visto che l'allerta gialla prosegue fino al pomeriggio.

Stato di calamità a Sestri Levante -

Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante ha comunicato che la tromba d'aria ha colpito stabilimenti, abitazioni e altre attività. "Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni", ha scritto su Facebook dove ha anche allertato i cittadini a "non uscire e stare lontano dal fronte mare fino al termine del temporale".

La Spezia, tetti scoperchiati -

Tetti scoperchiati e alberi crollati anche nello Spezzino, dove alcune potenti raffiche hanno spazzato la costa e l'entroterra, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, soprattutto tra Luni e Porto Venere. Segnalati rami caduti sulle strade, antenne divelte dai palazzi del centro storico e motorini gettati a terra. Danni anche agli stabilimenti balneari del golfo e ad altre attività economiche.

In Toscana venti a 100km/h -

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha scritto che "con la sala operativa stiamo seguendo la forte perturbazione che sta attraversando la Toscana con raffiche di vento sopra i 100km/h. Il sistema regionale di Protezione Civile è attivo e sono già in corso interventi in varie Province per cadute di alberi e messa in sicurezza".

Feriti a Massa e Firenze -

Sempre in Toscana a Barga (Lucca) la parte di un tetto staccatosi ha centrato in strada un'auto con persone all'interno. A Massa c'è stata la tromba d'aria che ha causato il ferimento di un addetto alla manutenzione dentro un deposito dei pullman. A Firenze ferita una persona al mercato del Galluzzo colpita da un ramo, a Bottai un albero è finito su un camper in un camping con persone all'interno. Danni anche al mercato di Marina di Carrara mentre in Versilia un nubifragio ha spazzato via ombrelloni e sdraio.

Ferrara, gru cade su una villetta a schiera -

Precipitazioni intense anche nel Ferrarese, in Emilia. Gli episodi più gravi si sono verificati a Bondeno, colpita da una tromba d'aria, e nella frazione di Boara dove una gru, in seguito del vento forte, è franata su alcune abitazioni provocando danni ingenti alle strutture ma senza coinvolgere o ferire persone. Nel capoluogo estense il vento ha provocato la caduta di alberi sulle vie e ha scoperchiato alcuni pannelli e cartelli stradali. Sulla situazione di Bondeno è intervenuto anche il presidente di Regione Bonaccini segnalando "danni al patrimonio pubblico e privato" e riferendo che "è stata attivata la protezione civile regionale".

Palazzo scoperchiato nel Modenese -

Vigili del fuoco al lavoro anche nel Modenese a causa del maltempo che si è abbattuto in particolare sulla fascia nord della provincia e su San Felice sul Panaro, con gli hangar dell'aeroporto danneggiati dalle folate di vento che hanno anche divelto la copertura di una palazzina con 11 famiglie evacuate in via precauzionale. In tutta la zona di San Felice sul Panaro si sono registrati allagamenti, recinzioni e alberi caduti e segnali stradali.

Pioggia in Lombardia, parchi chiusi a Milano -

Pioggia anche su Milano e su larga parte della Lombardia, dove al momento non si segnalano particolari danni, mentre già mercoledì nel basso mantovano si è scatenato un violento temporale, che ha causato l'allagamento di alcuni scantinati. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia aveva emesso un'allerta meteo sul nodo idraulico di Milano dal tardo pomeriggio di mercoledì e proprio sul capoluogo lombardo è stata diramata un'allerta arancione per temporali forti. Per questo a scopo cautelativo, anche in considerazione della lunga siccità degli ultimi tempi, il Comune di Milano ha deciso di lasciare chiusi i parchi recintati.