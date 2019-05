Maltempo, danni nel Savonese: alberi abbattuti dal vento e frane

Il forte vento che si è abbattuto sulla Liguria ha provocato molti danni nel Savonese. La provinciale 12 è chiusa per una frana in località Santuario, chiusa anche la provinciale delle Manie a Finale Ligure per alcuni massi caduti sulla strada, mentre numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento e hanno danneggiato case e auto. Danni ad Albissola, a Celle e a Savona, dove alcuni calcinacci caduti da un palazzo hanno sfondato il lunotto di un'auto.