Maltempo, allerta rossa in Liguria: nessuna cancellazione dei treni

Non ci saranno cancellazioni preventive di treni in Liguria nonostante l'allerta rossa nella zona centrale della regione e arancione nel Ponente e nel Levante. Ma è consigliabile, prima di mettersi in viaggio, di consultare il sito Trenitalia.com per eventuali modifiche. La compagnia ferroviaria ha comunque già organizzato 20 bus tra Savona e Genova che saranno a disposizione degli utenti nel caso in cui fosse necessario supportare il trasporto.