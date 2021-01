La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'Ordine, ora rischia la radiazione

Rischia la radiazione l'infermiere di La Spezia che sui social network nega l'esistenza del virus e attacca la campagna di vaccinazione, arrivando a definire " covidiota " chi non la pensa come lui. L'Ordine degli infermieri locale, attraverso il presidente Francesco Falli , fa sapere che l'operatore nei prossimi giorni verrà sentito in audizione come previsto dal regolamento disciplinare.

Nel caso in cui facesse ammenda e si impegnasse a rimuovere i post incriminati, per lui si aprirebbe la strada di un semplice richiamo disciplinare. Nel caso in cui invece confermasse e sostenesse "teorie antiscientifiche" il provvedimento sarà molto più severo, fino alla sospensione o alla radiazione dall'albo degli infermieri. L'operatore non è dipendente Asl5, ma lavora per una struttura del territorio.

L'Ordine professionale è arrivato a conoscenza del fatto a seguito di alcune segnalazioni. In passato è accaduto solo due volte che due persone fossero cancellate dall'albo professionale a La Spezia.