Genova, il nuovo ponte sarà costruito da Salini-Fincantieri-Italferr

Il raggruppamento ha vinto la gara che era diventata un testa a testa con il gruppo Cimolai di Pordenone. L'azienda friulana aveva presentato quattro progetti, tre dei quali firmati dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava.



Secondo le previsioni del sindaco-commissario Marco Bucci, la ricostruzione dovrebbe partire il 31 di marzo, con la demolizione ancora in corso. Il cantiere per la demolizione è stato aperto sabato e vede impegnate cinque ditte - Fagioli, Omini, Vernazza, Ipeprogetti e Ireos - e la commessa ha un valore di 19 milioni. Il nuovo ponte costerà intorno ai 200 milioni di euro. Il tempo di realizzazione è stimato in circa un anno ma il commissario spera di vederlo in piedi entro la fine del 2019.