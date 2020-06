Genova, frode in settore commercio auto: perquisizioni e sequestri

La guardia di finanza di Genova e l'Agenzia delle dogane stanno eseguendo 9 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta che ha portato alla luce una frode fiscale da 9 milioni di euro nel settore del commercio delle auto. Sono in corso perquisizioni e sequestri a Genova, Roma, Avellino e Savona: i militari hanno sequestrato beni per un valore di oltre un milione di euro e una agenzia per pratiche auto a Genova.