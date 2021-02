Genova, donna uccisa nel suo negozio in pieno centro

Ansa

Clara Ceccarelli, di 69 anni, è stata uccisa a Genova all'interno del suo negozio. E' accaduto nel tardo pomeriggio in via Colombo, in pieno centro città. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per la donna, che sarebbe stata colpita con un coltello all'addome e al collo, non c'è stato nulla da fare. La polizia sta cercando di rintracciare l'ex compagno.