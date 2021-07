Genova,13enne ricoverata in psichiatria sfugge a controlli e tenta suicidio

ansa

Una 13enne in cura al reparto di neuropsichiatria all'ospedale Gaslini di Genova ha tentato il suicidio. Subito soccorsa dal personale dell'ospedale è adesso ricoverata in gravi condizioni presso la Rianimazione del Gaslini. La bambina era ricoverata per una forma depressiva. Stava facendo una passeggiata con un operatore quando ha eluso la sorveglianza e si è lanciata da un muraglione dell'istituto.