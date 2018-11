Frana Genova,ok percorso pedonale: studenti potranno andare a scuola

E' stato ripristinato il collegamento pedonale con i 300 abitanti di San Carlo di Cese, sulle alture di Pegli Voltri sopra Genova, rimasti isolati dopo la strada franata in località Carpenara per le forti piogge. I tecnici di Protezione civile e Vigili del fuoco, intervenuti dopo il crollo, hanno sistemato il percorso e garantiranno per lunedì la possibilità agli studenti che vivono nella frazione di andare a scuola.