13 ottobre 2022 15:06

I lavoratori di Ansaldo Energia occupano l'aeroporto di Genova, scontri con la polizia: contusi tre agenti e dieci operai

Prosegue la protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia, che da mercoledì occupano l'aeroporto di Genova per chiedere una ricapitalizzazione urgente che permetta di salvare lo stabilimento e oltre 2000 dipendenti. A causa della mobilitazione, al momento risultano bloccate le partenze dei voli mentre gli arrivi vengono dirottati su altri scali. Nelle scorse ore, si sono registrati alcuni momenti di tensione quando i manifestati hanno forzato il blocco per occupare l'aeroporto. In seguito agli scontri con la polizia sono rimasti contusi tre agenti e dieci operai.