16 marzo 2021 16:51

Genova, crolla lamiera dal viadotto Bisagno dell'A12: sfiorata tragedia

Alcune lamiere sono cadute dal viadotto "Bisagno" in A12, dove si trova un cantiere per le manutenzioni, a causa del forte vento. I vigili urbani hanno chiuso la sottostante via delle Gavette. Impegnati i vigili del fuoco. Pavimental, che cura le manutenzioni per Aspi, ha subito avviato le procedure per rescindere il contratto con la Sadis Ponteggi, società appaltatrice specializzata nel montaggio e nella gestione di ponteggi.