Fase 2, Toti: "Aiutare spostamenti per far ripartire l'economia"

"Se vogliamo far ripartire l'economia occorre incentivare gli spostamenti nel modo più sicuro ma anche più agevole". Lo ha affermato il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Certamente un 'passaporto sanitario' sarebbe burocrazia in più che piomba sul turismo - ha aggiunto -, nessuno ci garantisce che una persona non si infetti da quando fa l'esame al momento in cui parte".