Crollo ponte Morandi, -4,17% di turisti a settembre in Liguria

Le presenze turistiche in Liguria a settembre, dopo il crollo del Ponte Morandi, sono calate del 4,17% rispetto allo stesso mese del 2017. Il dato è emerso a Genova nel tavolo sul piano straordinario per il Turismo 2019. Secondo il report, nemmeno l'aumento degli arrivi di turisti italiani in regione a settembre (+7,5% rispetto al 2017) non ha compensato il calo dei turisti stranieri influenzati dalle notizie sul crollo del ponte (-5,5%).