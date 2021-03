Covid, in Liguria in Dad al 100% tutte le scuole superiori

Ansa

Da lunedì scuole superiori chiuse in tutta la Liguria. Le lezioni si svolgeranno solo con la modalità della didattica a distanza per una settimana al 100%. Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti spiega: "Se sono notevolmente diminuiti i positivi tra gli over 80, sono in aumento i ragazzi tra i 13 e 19 anni che si ammalano. Abbiamo preso questa decisione per tenere al riparo la Liguria: siamo l'unica Regione gialla del Nord".