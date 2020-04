Coronavirus, Toti: "Liguria chiede regole autonome per ripartenza"

In vista della Fase 2 e dall'allentamento delle restrizioni imposte per il coronavirus, la Liguria chiede che venga "riconosciuta alle Regioni l'autonomia di applicare le regole tenendo conto delle esigenze e delle differenze tra territori". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti. "Servono controlli per la sicurezza di tutti e un piano dettagliato per la ripartenza", in modo che "tutte le imprese e i cittadini possano prepararsi", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui