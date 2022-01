Capodanno, due 15enni in coma etilico al San Martino Genova

Nella notte di Capodanno due ragazzini di 15 anni sono stati ricoverati in coma etilico al Policlinico San Martino di Genova. In totale sono una decina le persone finite al pronto soccorso per ubriachezza. Cinque sono stati i feriti: uno per un petardo, tre per traumi e due per un'aggressione. Un uomo, invece, è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato e intubato, per assunzione di alcol e psicofarmaci.