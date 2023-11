Licata, ristorante denuncia casi di razzismo: "Non mangiamo da voi se la pizza è preparata da neri"

Licata, provincia di Agrigento, anno 2023: un althttps://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/agrigento-turista-ristorante-mareme-cisse-nera_68271444-202302k.shtmlro caso di razzismo in Italia.

A denunciarlo Gianluca Graci, titolare del locale "La fuazzeria". Con un post su Facebook, il ristoratore ha raccontato un recente episodio. "Non mangio la pizza da te, se è stata preparata dai neri". Questo il messaggio che gli è stato recapitato a inizio novembre. "Alla soglia del 2024 - ha scritto Graci in un post - devo ancora sentire certi discorsi: sai io non vengo più nella tua pizzeria perché le ultime due volte ho trovato due ragazzi di colore dietro il bancone". Oppure: "Non ti dico che sono sporchi, ma già a vedere che mettono le mani negli ingredienti mi fa senso". Il commento di Graci: "A me, voi fate senso e mi fate pure paura".