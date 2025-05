Lia Covre: "Escort e prostitute lasciate sole, depenalizziamo il favoreggiamento"

"C'è una violenza incredibile contro le donne in questo periodo, non solo per chi svolge queste attività, ma chi svolge queste attività, di certo non viene tutelato. Sono molto colpita da questi recenti fatti di cronaca e atterrita dalla situazione in cui siamo costrette. Il problema è che il sistema impone che queste donne lavorino in condizioni di precarietà, insicurezza, solitudine. Non è possibile che veniamo lasciate e obbligate a stare isolate. Noi dovremmo autoderminarci, auto-organizzarci e autodifenderci. Non funzionano leggi sulla sicurezza, lo vediamo con la violenza crescente che riguarda, purtroppo, tutte le donne. In Italia, la prostituzione non è di per sé illegale ma per come è regolamentata espone le donne ai pericoli.