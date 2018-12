Leucemia, bimba in attesa di trapianto: trovati due donatori compatibili

Trovati due donatori compatibili al 100 per cento per il trapianto di midollo necessario alla piccola Giada , la bimba di Giugliano ricoverata in ospedale a causa di una leucemia . La notizia nei mesi scorsi aveva commosso tutti gli abitanti del comune nella provincia di Napoli . Ora ad annunciare il "dono di Natale" è la madre sulla pagina Facebook " Un sogno per Giada ": "Abbiamo due donatori compatibili e dato che la piccola sembra stare bene, potrà fare l'ultimo ciclo di chemioterapia a casa, così potremo stare tutti insieme per le festività".

Una volta rientrate a casa la donna ha scritto: "I medici hanno detto che era veramente un peccato far rimanere una bambina con dei valori così 'belli' in ospedale, in attesa di possibili (e previste) reazioni! E noi ne siamo felici! Deve girare con quello zainetto h24, che le infonde la terapia, fino al 5 gennaio". "Dopo quel brutto periodo iniziale, praticamente in concomitanza dell'aver reso pubblica la nostra storia, continuo a 'sentire' che è come se si fosse creata un'aura di 'positività' intorno a noi...", ha aggiunto.



Quindi l'altra bella notizia: "Prima di dimetterci ci hanno detto che sono usciti '2 midolli compatibili 100 per cento' una persona di Torino e una di Potenza. Se non avessero trovato midolli compatibili a più del 90%, le previsioni erano che saremmo stati noi i donatori di staminali, allo stato, invece, se i donatori sono sani e non si tirano indietro, trapianterà direttamente sangue midollare". Poi ha spiegato: "Non ho le competenze tecniche di capire la differenza, ma so che è meglio un donatore compatibile! Ed avere 2 donatori disponibili è davvero un'altra grande 'coincidenza'".