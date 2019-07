Leuca, yacht si schianta sulla banchina e distrugge barca a vela

Paura al porto turistico di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, dove un maxi yacht di 40 metri battente bandiera portoghese è andato a schiantarsi contro la banchina, distruggendo una barca a vela ormeggiata al terzo braccio in attesa di essere demolita. Non si registrano feriti. Sulla barca a vela distrutta erano arrivati a maggio alcuni migranti. L'impatto è avvenuto sotto gli occhi increduli di numerosi diportisti.