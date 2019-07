Lecco, si inventa di essere stata rapinata: denunciata vedova di 65 anni

Si sentiva sola e, per attirare l'attenzione dei familiari, ha inventato di essere stata rapinata per strada . Sperava così che i parenti le dedicassero un po' del loro tempo. E invece la signora, una vedova di 65 anni di Lecco, ha rimediato solo una denuncia per simulazione di reato.

La donna, come scrive il "Giorno", si è presentata alla caserma dei carabinieri di Introbio per raccontare che due banditi stranieri l'avevano aggredita. I due, ha spiegato ai militari, le avevano puntato un coltello alla gola e le avevano rubato il Rolex, un girocollo di perle e un anello con brillanti.



La storia non ha convinto da subito i carabinieri: nessuno aveva notato nulla e dell'aggressione non restava nessuna traccia sui video delle telecamere del sistema di sorveglianza. La donna è stata costretta ad ammettere di essersi inventata tutto, spiegando che voleva soltanto un po' di attenzione in più dalla sua famiglia.