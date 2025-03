Lecco, si incastra un camion in galleria | Traffico in tilt

Traffico in tilt nel lecchese a causa di un incidente che ha portato alla chiusura del tunnel del Monte Barro, lungo l'asse di attraversamento cittadino della superstrada 36, direttrice Sondrio-Lecco-Milano. Un camion carico di lastre di cemento si è incastrato, probabilmente anche a causa di uno sbilanciamento, nella volta del tunnel lungo la corsia sud per Milano. Il mezzo, carico di materiale, si è "appoggiato" sulla parete del tunnel e non è stato più in grado di muoversi. Inizialmente è stata chiusa questa direttrice, poi tutto il tunnel per consentire il recupero del carico e del mezzo pesante.