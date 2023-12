Lecco, escursionista precipita e muore sul monte Moregallo

Un escursionista di 58 anni è stato trovato morto dopo essere precipitato in un canalone per un centinaio di metri sul monte Moregallo, in provincia di Lecco.

L'allarme era scattato poco prima delle 18:30 di giovedì per il mancato rientro dell'uomo, uscito per un'escursione con il suo cane. I volontari del Soccorso alpino hanno cominciato a perlustrare tutti i sentieri della zona, da Valmadrera (Lecco) a Canzo (Como). Attorno alle 20 è stato sentito il cane che abbaiava nei pressi del canalone Belasa. Questo ha permesso ai soccorritori di individuare l'uomo, per il quale però non c'è stato nulla da fare.