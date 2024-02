Lecco, auto esce di strada e si ribalta: morti due ventenni

Due ventenni sono morti in un incidente stradale alle porte di Lecco, a un'uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate.

Un altro coinvolto di 22 anni nell'incidente è stato portato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso, in condizioni critiche. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i mezzi di soccorso di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, con due ambulanze e l'elicottero partito da Como, ma per i giovani non c'è stata purtroppo alcuna speranza: le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Lecco. L'uscita dalla Statale 36 per il lungolago di Lecco è rimasta chiusa temporaneamente fino alle 6:30, quando sono terminati gli interventi di soccorso e di bonifica della carreggiata dove si è consumata la tragedia stradale.