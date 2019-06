Lecco, cresce la paura di un rischio Vajont per la diga in Valvarrone

Il corso d'acqua si è ingrossato durante la notte per le forti precipitazioni e ha straripato nella mattinata di mercoledì. Il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, come scrive Lecco Today, dopo aver coordinato le operazioni di evacuazione delle aree interessate, ha istituito alcuni centri di raccolta per gli sfollati.



"La situazione è seria - ha detto - perché alla diga di Premana ci sono stati problemi di tracimazione e c'era paura per un'onda anomala. Aspettiamo che Enel dia tutte le garanzia che la diga sia in grado di tenere, altrimenti non possiamo fermare l'evacuazione". Oltre che per Dervio, la situazione è particolarmente critica per i comuni di Premana, Pagnona, Casargo Valvarrone, Vendrogno.