Lecco, cade in acqua facendo canyoning: 33enne muore in ospedale

Stava facendo canyoning in un corso d'acqua in provincia di Lecco, è caduto in acqua ed è morto poco dopo in ospedale.

Il tragico incidente è avvenuto nel torrente Esino, dove un uomo di 33 anni è stato trascinato in un mulinello. E' stato poi recuperato dai soccorritori che lo hanno portato, in condizioni gravissime, all'ospedale di Lecco in elicottero, dopo averlo sottoposto a manovre di rianimazione. L'uomo è deceduto poche ore più tardi.