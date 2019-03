Lecce, schiaffi e strattoni ad alunni: sospesa maestra di sostegno

Il gip di Lecce Simona Panzera ha emesso un'ordinanza di sospensione dal pubblico servizio e allontanamento per un anno a carico di una 50enne, maestra di sostegno in una scuola primaria di Nardò (Lecce). La donna è accusata di maltrattamenti di persone affidate per istruzione, lesioni personali e abuso di mezzi di correzione. Avrebbe generato terrore negli alunni afferrandoli per i capelli, prendendoli a schiaffi e costringendoli anche a urinarsi addosso.