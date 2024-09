Lecce, prese a pugni la professoressa per un voto troppo basso: mamma condannata

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, l'insegnante, a sua volta, era stata anche denunciata da entrambi i genitori per diffamazione, calunnia e maltrattamenti. La mamma e il papà dello studente sostenevano di essere stati, in quell'occasione, insultati e che il loro figlio fosse stato anche umiliato in classe. Ma questo procedimento era stato archiviato. Era andata avanti, invece, la denuncia della prof, che aveva riportato lesioni alla spalla destra dopo l'aggressione subita.