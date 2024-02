Lecce, multe cancellate in cambio di regali: 46 indagati

Biglietti e rafforzamento consenso elettorale in cambio di multe cancellate

Secondo la ricostruzione investigativa del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce, avrebbero annullato e/o archiviato verbali per violazioni al codice della Strada (oltre 500 i casi analizzati), a un'ampia platea di persone, legati da rapporti di amicizia o interesse. In cambio dell'annullamento dei verbali alcuni politici locali avrebbero ottenuto - spiega la guardia di finanza in una nota - "il rafforzamento del consenso elettorale". Tra le altre utilità ottenute da chi riusciva ad annullare le multe, c'erano biglietti per spettacoli pubblici, per le giostre, addobbi per matrimoni e servizi di trasloco.