Lecce, aggressione a militanti della Lega: contusa una 17enne

Alcuni militanti della Lega, impegnati a diffondere sotto un gazebo materiale per la campagna elettorale per le Comunali e le Europee, sono stati aggrediti a Lecce, in Puglia. Una decina di persone ha gettato la struttura a terra, strappato volantini e vessilli del partito. Durante la lite una 17enne, presente allo stand insieme al padre, è rimasta contusa a un occhio. Portata al pronto soccorso, guarirà in otto giorni.