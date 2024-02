Leader protesta dei trattori: "Prossima settimana in migliaia a Roma"

"Faremo tanti presidi intorno a Roma. Ho già fatto accordi con le questure. Questo ci viene concesso tranquillamente", ha aggiunto il leader della protesta.

Leader protesta degli agricoltori: "Ormai è una battaglia di vita o di morte"

Il governo deve "annullare le politiche green e i patti bilaterali che ci stanno ammazzando", ha spiegato ancora Calvani. "Al momento non abbiamo interlocuzioni a nessun livello con la politica. Il ministro non ci vuole parlare e Meloni ha detto che ci risponderà dopo le elezioni. Per noi ormai è una battaglia di vita o di morte", ha aggiunto. Per il leader la protesta è un messaggio anche ai sindacati. "Gli agricoltori non li seguono più, non sono più credibili. Credo che sia naturale che succeda qualcosa; ci riprenderemo quello che è nostro come rappresentanza", ha concluso.