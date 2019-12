“Le Iene”, in manicomio senza motivo: “Dentro per 32 anni”

Costretto a soli nove anni a vivere in mezzo a malati mentali gravi pur essendo completamente sano. “Le Iene” raccontano la storia di Giuseppe Astuto ricoverato in un manicomio nel 1967 in seguito a una marachella. Orfano di padre, ultimo di sei figli viveva in condizioni di povertà e disagio affettivo, un giorno rubò una pagnotta di pane: gli assistenti sociali lo tolsero alla famiglia, senza che la madre si opponesse e lo rinchiusero nella struttura di Girifalco, in provincia di Catanzaro, dove ci restò fino al 1999.

Una vita vissuta senza affetti, senza scuola, senza compagnia, trattato come un detenuto e un malato mentale, curato con farmaci di cui non aveva bisogno, legato al letto. Ora ha 61 anni, vive con la moglie Angela a Girifalco, con una pensione di 270 euro e si è rivolto a un avvocato per chiedere un risarcimento. Grazie a “Le Iene” potrà realizzare almeno uno dei suoi sogni: imparare a leggere e scrivere.